Afyonkarahisar\'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs Dinar'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hakkında müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suç kaydı ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. (22) isimli şahıs Dinar ilçesi Türkmen köyünde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR