Afyonkarahisar'da aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da 4 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde 2 suç kaydı bulunan E.M., isimli şahsın 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR