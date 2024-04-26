Afyonkarahisar'da Çocuk Pornografisi Operasyonu: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da Çocuk Pornografisi Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Çocuk Pornografisi Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri yayıp çoğaltan bir şahsı tespit etti. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli çok sayıda dijital materyalle birlikte yakalandı ve gözaltına alındı. Ele geçirilen materyallerde çocuk pornografisi içerikli veriler bulunduğu belirtildi. Şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

26.04.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden 'çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri ülkeye sokan, depolayarak, yayıp, çoğaltan' şahıs polis tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler X platformu üzerinden A.Ç,isimli bir şahsın, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri yayıp çoğalttığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler gerçekleştirdikleri operasyon ile şahsı çok sayıda dijital materyalle yakalayarak, gözaltına aldı. Ele geçirilen dijital materyallerde çok sayıda çocuk pornografisi içerikli veri tespit edildiği bildirilirken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Operasyon, Çocuk, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Çocuk Pornografisi Operasyonu: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 16:52:44. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Çocuk Pornografisi Operasyonu: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement