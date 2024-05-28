Afyonkarahisar'da Dağcı Şahıs Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Dağcı Şahıs Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar\'da Dağcı Şahıs Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Ayazini köyünde yaşanan olayda, Kuşadası Yaşam Atölyesi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı olan 42 yaşındaki Dursun Ali Saraç, Frig Vadisi'ndeki kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Saraç, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Cenazesi ailesine teslim edildi.

28.05.2024 10:56
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Afyonkarahisar'ın Ayazini köyünde yaklaşık 15 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı düşen 42 yaşındaki şahıs 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu yaşandı. Frig Vadisinde tarihin ilk apartmanı olarak bilinen kayalıkların üzerine çıkan Kuşadası Yaşam Atölyesi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı 42 yaşındaki Dursun Ali Saraç bir anlık dikkatsizlik sonucu 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saraç, yoğun bakımda 3 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşamını yitiren Saraç'ın cenazesinin gün içerisinde ailesine teslim edildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Dağcı Şahıs Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Dağcı Şahıs Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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