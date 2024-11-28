Yurt genelinde gerçekleştirilen Kuyu-46 operasyonlarında Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalanan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, mali suçlara yönelik yapılan Kuyu-46 operasyonlarında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alındı. Kentteki mağdurları telefonla arayarak
kendisini polis, savcı olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Dolandırıcı Tutuklandı - Son Dakika
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