Afyonkarahisar'da Eşeğe Çarpan Otomobilde İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Eşeğe Çarpan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada, eşeğe çarpan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Kazada eşek ise hayatını kaybetti.

12.08.2024 15:38
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Afyonkarahisar'da eşeğe çarpan otomobilde iki kişi yaralanırken, eşek ise telef oldu.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.İ., yönetimindeki 03 AGG 664 plakalı otomobil aniden yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak refüje giren otomobilde M.İ.E. ve E.O.İ., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayda otomobilin çarptığı eşek ise telef oldu.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Bolvadin, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Eşeğe Çarpan Otomobilde İki Kişi Yaralandı - Son Dakika

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