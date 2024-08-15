Afyonkarahisar\'da Firar Eden 4 Mahkum Yakalandı

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Afyonkarahisar'da açık cezaevinden firar eden 4 mahkum Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) uzun süren takibi sonrası saklandıkları köyde yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve diğer suçlardan 30 yıl 1 ay hapis cezası bulunan N.B. (34), uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 27 yıl hapis cezası bulunan F.Ş. (34), bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.B. (25) ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.K. (40) isimli şahıslar Dinar Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan geçtiğimiz günlerde firar etti.

İhbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri ardından şüphelilerin peşine düştü. Şahısların Dinar'a bağlı Bilgiç köyüne gelecekleri yönünde bilgi alan ekipler beklemeye başladı. Köye gelen ve jandarma ekiplerinin olduğunu fark ederek kaçmaya çalışan 4 şahıs JASAT ile arazide süren kısa süreli bir kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AFYONKARAHİSAR