Afyonkarahisar'da Genç Öldürüldü

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Afyonkarahisar'da geçtiğimiz 29 Eylül'de öldürülen 17 yaşındaki çocuğun ailesi çocuklarının sebepsiz yere öldürüldüğünü öne sürerek, katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, geçtiğimiz 29 Eylül'de merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.M. (27) isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü E.D. (17) isimli genci tabanca ile vurarak öldürdü. Olay sonrası Z.M., isimli şahıs cinayette kullandığı tabanca ile birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin ailesi Avukatları Emre Çağlayan aracılığıyla yaptıkları açıklamada, çocuklarının sebepsiz yere öldürüldüğünü iddia etti. Çocuklarında olaya dair kolluk güçleri tutanaklarına geçen silah ya da bıçak gibi herhangi bir şeyin olmadığını kaydeden aile üyeleri katil zanlısının en ağır cezayı almasını isteyerek, adalet beklediklerini kaydettiler. Aile üyeleri ayrıca çocukları ile katil zanlısı arasında geçmişe dair herhangi bir husumetinde olmadığını dile getirdiler. - AFYONKARAHİSAR