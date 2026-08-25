Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Afyonkarahisar\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 göçmen yakalandı, 2 kaçakçı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda durdurulan bir tırın dorsesinde yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 14 kişi yakalanırken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından doğu illerine sık sık gidip geldiği tespit edilen tır Sultandağı-Çay karayolu Eber mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan kontroller sırasında römork bölümünden kaçmaya çalışan, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda araç sürücüsü H.A. ile araçta bulunan ve organizatör olduğu değerlendirilen İ.A., göçmen kaçakçılığı çerçevesinde gözaltına alındı.

Yakalanan 14 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, 3. Sayfa, Gözaltı, Göçmen, Afyon, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız
11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı 11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı
10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur’un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet 10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur'un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Ordu’da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu Ordu'da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti

14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahlat’taki programa damga vuran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri
13:55
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
13:55
Savcıdan İmamoğlu’nun babası hakkında kritik talep
Savcıdan İmamoğlu'nun babası hakkında kritik talep
13:35
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
13:25
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
13:25
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber Petrol fiyatları sert düştü
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 14:56:45. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement