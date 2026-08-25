Afyonkarahisar\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda durdurulan bir tırın dorsesinde yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 14 kişi yakalanırken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından doğu illerine sık sık gidip geldiği tespit edilen tır Sultandağı-Çay karayolu Eber mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan kontroller sırasında römork bölümünden kaçmaya çalışan, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda araç sürücüsü H.A. ile araçta bulunan ve organizatör olduğu değerlendirilen İ.A., göçmen kaçakçılığı çerçevesinde gözaltına alındı.

Yakalanan 14 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.