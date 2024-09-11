Afyonkarahisar\'da Halk Otobüsü ile İki Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da halk otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Erenler mahallesi ANS Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B., idaresindeki 42 V 9072 plakalı henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü H.Ç.'nin kullandığı 03 AEN 438 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait M.E.T.'nin kullandığı 03 AAL 072 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 araç sürücüsü ile birlikte İ.G., B.N.Y., A.U.C., B.E. ve T.E.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 42 V 9072 plakalı araç sürücüsü M.B., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR