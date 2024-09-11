Afyonkarahisar'da Halk Otobüsü ile İki Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Halk Otobüsü ile İki Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar\'da Halk Otobüsü ile İki Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında halk otobüsü ile iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

11.09.2024 10:03  Güncelleme: 10:04
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Afyonkarahisar'da halk otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Erenler mahallesi ANS Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B., idaresindeki 42 V 9072 plakalı henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü H.Ç.'nin kullandığı 03 AEN 438 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait M.E.T.'nin kullandığı 03 AAL 072 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 araç sürücüsü ile birlikte İ.G., B.N.Y., A.U.C., B.E. ve T.E.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 42 V 9072 plakalı araç sürücüsü M.B., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Otomobil, 3-sayfa, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Halk Otobüsü ile İki Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Halk Otobüsü ile İki Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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