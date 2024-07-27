Afyonkarahisar'da Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Otobüste Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 3 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs şehirlerarası yolcu otobüsünde gerçekleştirilen kimlik kontrolünde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bayat ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsündekilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Yapılan sorgulamada O.U., isimli şahsın 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR