Afyonkarahisar'da Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Otobüste Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Otobüste Yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan O.U. isimli şahıs, şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolü sırasında yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan otobüste yapılan sorgulamada, şahsın uyuşturucu suçundan arandığı tespit edildi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

27.07.2024 14:43
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Afyonkarahisar'da 3 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs şehirlerarası yolcu otobüsünde gerçekleştirilen kimlik kontrolünde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bayat ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsündekilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Yapılan sorgulamada O.U., isimli şahsın 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Otobüste Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Otobüste Yakalandı - Son Dakika
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