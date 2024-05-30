Afyonkarahisar'da Hayvan Yemi Yüklü Tır Devrildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Hayvan Yemi Yüklü Tır Devrildi

Afyonkarahisar\'da Hayvan Yemi Yüklü Tır Devrildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi girişinde, hayvan yemi yüklü bir tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tırın dorsesindeki yem çuvalları çevreye dağıldı. Kazanın ardından karayolu bir süre tek yönlü olarak kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

30.05.2024 10:58
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan hayvan yemi yüklü tır devrilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz tespit edilemeyen T.A., idaresindeki hayvan yemi yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarındaki refüje çarpıp devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dorsedeki yem çuvalları ise çevreye dağıldı. Kazadan dolayı karayolunda trafik bir süre tek yönlü olarak kontrollü bir şekilde sağlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Gazlıgöl, İhsaniye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Hayvan Yemi Yüklü Tır Devrildi - Son Dakika

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