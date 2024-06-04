Afyonkarahisar'da Jandarma, Hapis Cezası ile Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Jandarma, Hapis Cezası ile Aranan Şahsı Yakaladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan bir şahsı takip ederek yakaladı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.06.2024 10:48
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahsı yaptıkları takip sonrası yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede S.A., isimli şahsın 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığını tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevi gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Jandarma, Hapis Cezası ile Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika

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