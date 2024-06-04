Afyonkarahisar'da Jandarma, Hapis Cezası ile Aranan Şahsı Yakaladı

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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahsı yaptıkları takip sonrası yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede S.A., isimli şahsın 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığını tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevi gönderildi. - AFYONKARAHİSAR