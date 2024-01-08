Afyonkarahisar\'da Kaçak Alkol Üretimi Operasyonu

Afyonkarahisar'da bir evin bodrumuna baskın yapan polis ekipleri kaçak alkol yapımında kullanılan çok sayıda kimyasal madde ele geçirirken, baskın anı ise polis kamerasına anbean yansıdı.

Operasyon Dinar ilçe merkezinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezindeki bir evde kaçak alkol üretildiği bilgisini alan polis ekipleri ardından söz konusu adrese baskın düzenledi. Polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen operasyonda kaçak alkol yapımında kullanılan çok sayıda ve miktarlarda kimyasal madde ele geçirildi. Kolilerin içerisinden çıkan maddelere ele konulurken olayla ilgili S.E., gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin ardından şahsın adliyeye sevk edileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR