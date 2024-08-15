Afyonkarahisar'da Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar kasten adam öldürme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmayı sürdürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında kasten öldürme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan O.T. isimli şahıs kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
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