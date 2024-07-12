Afyonkarahisar\'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede ekipler kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan R.Ç'yi yaptıkları takip sonrası kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR