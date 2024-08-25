Afyonkarahisar'da Modifiye Araç Fuarında Kavga Çıktı

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen modifiye araç fuarında 5 kişi arasında çıkan kavgayı polis biber gazıyla yaptığı müdahale sonrası güçlükle ayırabildi.

Modifiye araç tutkunları Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen heyecan dolu bir etkinlikte buluştu. Katılımcılar, etkinlik boyunca modifiye edilmiş araçların sergilerini gezme, drift gösterilerini izleme ve yarışmalara katılma fırsatı buldu. Etkinlik doludizgin devam ederken iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı emniyet güçleri biber gazı ile müdahale ederek ayırabildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR