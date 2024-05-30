Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü ve yanındaki iki kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

30.05.2024 10:54
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., yönetimindeki 03 ABC 413 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 03 EF 959 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından savrulan araçlardan birisi yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada araç sürücülerinden S.G., ile yanında bulunan A.S. ve D.S., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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