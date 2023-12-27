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Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Girdi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Girdi: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sülün beldesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole girdi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da Otomobil Şarampole Girdi: 2 Yaralı
27.12.2023 - 12:17,
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AFYONKARAHİSAR (İHA)Afyonkarahisar' da kontrolden çıkan otomobilin şarampole girmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., yönetimindeki 80 ATT 563 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole girdi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan D.K.(71), H.K.(72) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Girdi: 2 Yaralı - Son Dakika
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