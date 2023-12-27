Afyonkarahisar\'da Otomobil Şarampole Girdi: 2 Yaralı

AFYONKARAHİSAR (İHA)Afyonkarahisar' da kontrolden çıkan otomobilin şarampole girmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., yönetimindeki 80 ATT 563 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole girdi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan D.K.(71), H.K.(72) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
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