Afyonkarahisar'da 4 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da 4 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da 4 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, farklı kişiye ait sürücü belgesi ibraz eden yabancı uyruklu bir şahıs polis tarafından kandırılmaya çalışılırken yakalandı. Şahsın gerçek kimliği tespit edilirken, araç içerisinde bulunan 4 yabancı uyruklu şahıslar ise sınır dışı edilmek üzere gönderildi. Sahtecilik suçundan adli işlem yapılan şahıs ise göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

30.05.2024 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Farklı kişiye ait sürücü belgesi ile polisi kandırmak isteyen yabancı uyruklu şahıs ise tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri şüphe üzerine Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzerinden bir aracı durdu. Ekipler tarafından araçta yapılan kontrollerde araç sürücüsü E.E.A., adına düzenlenmiş sürücü belgesi ibraz etmiş ancak sistem üzerinde yapılan kontrollerde gerçek kimliğinin H.E.A., isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan UYAP sorgulamasında şoförün Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesince 6136 SKM suçundan arandığı tespit edildi. Araç içerisinde bulunan 4 yabancı İfadeleri alınarak sınır dışı edilmek üzere gönderildi. Araç sürücüsü H.E.A., ise hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapılarak göçmen kaçakçılığı suçundan mahkemeye sevk edildi. Şahıs ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Göçmen, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 4 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:51 Yazar Azra Kohen’den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar
09:39 Meksika’da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
10:24 Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı! Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı
10:09 Pendik’teki vahşi cinayetin sırrı çözülüyor Maktulün kanı tespit edildi Pendik'teki vahşi cinayetin sırrı çözülüyor! Maktulün kanı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 11:53:04. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 4 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement