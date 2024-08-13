Afyonkarahisar\'da Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan 1 otomobilde aramam yapıldı. Aramada 4 adet tabanca,

56 adet mermi ve değişik miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan 2kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR