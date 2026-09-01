Afyonkarahisar'da sahte polis ve savcıya 2 milyon TL'lik ziynet eşyası kaptıran vatandaşın dolandırıcılığında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sahte polis ve savcıya 2 milyon TL'lik ziynet eşyası kaptıran vatandaşın dolandırıcılığında 1 şüpheli tutuklandı

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Afyonkarahisar'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 'FETÖ/PDY terör örgütüne adınız karıştı' yalanıyla bir vatandaştan yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını alan şüphelilerden S.A.S. tutuklandı. Şüphelilerin Denizli'de başka bir mağdura ait 500 bin TL'lik ziynet eşyasıyla yakalandığı, O.A.'nın ise yeni bir dolandırıcılık olayını gerçekleştirmeden engellendiği öğrenildi; firari O.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Afyonkarahisar'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp "FETÖ/PDY terör örgütüne adınız karıştı" yalanıyla bir vatandaşı yaklaşık 2 milyon TL dolandıran şüphelilerden biri tutuklandı. Şüphelilerden birinin başka bir dolandırıcılık olayını gerçekleştirmesi de ekipler tarafından engellendi.

Edinilen bilgilere göre, S.Y. isimli vatandaş, telefonla kendisini arayarak polis ve savcı olduklarını söyleyen şahısların yönlendirmesiyle ikametindeki yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını şüphelilere teslim etti. Olayın ardından çalışma başlatan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları saha araştırmaları sonucunda şüphelilerin 16 suç kaydı olan S.A.S., 4 suç kaydı olan O.A. ve bir suç kaydı bulunan O.K.Ö. olduğu tespit etti.

Dolandırılan bir başka şahsın ziynet eşyaları da bulundu

Şüphelilerden S.A.S. ve O.A.'nın Denizli'de bulunduğunun belirlenmesi üzerine ekipler ortak çalışma başlattı. Düzenlenen operasyon çerçevesinde S.A.S., araç içerisinde başka bir mağdura ait yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasıyla birlikte yakalandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

Polis 3 ayrı suçu daha aydınlattı

Ekipler ayrıca O.A.'nın Denizli'de yeni bir dolandırıcılık olayı gerçekleştirmek üzere olduğunu belirledi. Yapılan müdahaleyle olay henüz gerçekleşmeden engellendi.

Şüphelilerden S.A.S. Denizli'de gözaltına alınırken, O.K.Ö. ise Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak Afyonkarahisar'a getirildi. Firari durumdaki O.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü saha ve istihbari çalışmalar neticesinde 3 suç aydınlatılırken, 1 suçun da meydana gelmeden engellendiği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Terör, Polis, Afyon, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da sahte polis ve savcıya 2 milyon TL'lik ziynet eşyası kaptıran vatandaşın dolandırıcılığında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sahte polis ve savcıya 2 milyon TL'lik ziynet eşyası kaptıran vatandaşın dolandırıcılığında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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