Afyonkarahisar\'da Selevir Gölü\'nde Yasak Ağlara El Konuldu

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Selevir Gölü'nde kullanımı yasak olan 7 bin metre uzatma ağına el koydu.

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yasak avlanmaya karşı denetimlerini sürdürüyor. Çay, Sultandağı ve Şuhut İlçe Müdürlüğünde görevli su ürünleri kontrol ekipleri bölgede bulunan göllerde denetim yaptı. Jandarma destekli yapılan denetimlerde Selevir gölünde kullanımı yasak olan 7 bin metre uzatma ağına el konuldu. - AFYONKARAHİSAR