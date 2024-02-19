Afyonkarahisar'da Selevir Gölü'nde Yasak Ağlara El Konuldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Selevir Gölü'nde Yasak Ağlara El Konuldu

Afyonkarahisar\'da Selevir Gölü\'nde Yasak Ağlara El Konuldu

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yasak avlanmaya karşı denetimlerini sürdürerek Selevir Gölü'nde kullanımı yasak olan 7 bin metre uzatma ağına el koydu.

19.02.2024 10:23  Güncelleme: 10:25
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Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Selevir Gölü'nde kullanımı yasak olan 7 bin metre uzatma ağına el koydu.

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yasak avlanmaya karşı denetimlerini sürdürüyor. Çay, Sultandağı ve Şuhut İlçe Müdürlüğünde görevli su ürünleri kontrol ekipleri bölgede bulunan göllerde denetim yaptı. Jandarma destekli yapılan denetimlerde Selevir gölünde kullanımı yasak olan 7 bin metre uzatma ağına el konuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Tarım, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Selevir Gölü'nde Yasak Ağlara El Konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Selevir Gölü'nde Yasak Ağlara El Konuldu - Son Dakika
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