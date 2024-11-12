Afyonkarahisar'da Sis Nedeniyle Yol 3 Saat Kapalı Kaldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Sis Nedeniyle Yol 3 Saat Kapalı Kaldı

Afyonkarahisar\'da Sis Nedeniyle Yol 3 Saat Kapalı Kaldı

Yoğun sis nedeniyle kapalı kalan karayolu, jandarmanın çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Sürücülere ikram yapıldı.

12.11.2024 15:13
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Afyonkarahisar'da yoğun sis nedeniyle yaklaşık 3 saat ulaşıma kapanan karayolu jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu ulaşıma açıldı.

Kentte dün gece saatleri itibariyle etkili olan sisli hava nedeniyle Bolvadin-Emirdağ- Çay karayolu ulaşıma kapatıldı. Kazalarla birlikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Afyonkarahisar Valiliği tarafından karayolu ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştur. Hava şartlarının normale dönmesinin ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye görevlendirilen 7 trafik jandarması timinin koordineli çalışmasıyla kontrollü olarak araçlar eskort eşliğinde karayolu trafiğe açıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından yolda mahsur kalan araç sürücülerine çorba ikramı yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Sis Nedeniyle Yol 3 Saat Kapalı Kaldı - Son Dakika

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