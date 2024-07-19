Afyonkarahisar'da Tır Kazası: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje giren tırda biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine balı Bayram gazi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E., yönetimindeki 01 AGF 140 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje girerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte 15 yaşındaki A.E.E., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR