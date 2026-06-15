Afyonkarahisar\'da Trafik Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar'ın 5 ilçesinde vatandaşlara ve öğrencilere jandarma ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi.

Eğitim çalışması Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapıldı. Sandıklı, Başmakçı, Bayat, Emirdağ, Bolvadin ve kent merkezinde gerçekleştirilen eğitim çalışmasına 23 öğretmen, 768 öğrenci ve 137 vatandaşın katılım sağladığı belirtildi. Eğitimde katılımcılara emniyet kemeri başta olmak üzere güvenli trafiğin sağlanmasında yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi. - AFYONKARAHİSAR