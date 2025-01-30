Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden birisinin hayatını kaybettiği trafik kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Susuz beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. yönetimindeki 34 BDR 35 plakalı otomobil, kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebeple Ç.U.'nun kullandığı 34 MFG 602 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden Ç.U. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan trafik kazası ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dönmeye çalışan otomobile karşıdan gelen otomobilin çarparak metrelerce ileriye savurduğu görüldü. - AFYONKARAHİSAR