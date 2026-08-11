Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kontrolden çıkan otomobil refüje girerek kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki refüce girmesi sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.Ç. (32) idaresindeki 03 AJL 319 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje girerek durabildi.
Kazada sürücü H.İ.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan U.C. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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