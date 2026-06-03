Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

03.06.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sandıklı'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 4 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.F., yönetiminde ki 78 BM 055 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü ve üç yolcu yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkartılarak Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, İnceleme, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi 16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
İmzayı attı İşte Tedesco’nun yeni takımı İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

10:46
Alexander Sörloth’u duyurdular Fener taraftarı şokta
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
09:52
Sivas’ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
09:28
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Reha Muhtar hayatını kaybetti
09:26
İran füzelerle vurdu Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 11:03:05. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.