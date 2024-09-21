Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişiyi yaralandı.

Kaza, Erenler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Y. idaresindeki 03 AGD 779 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.İ.T'in kullandığı 43 EA 643 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden H.İ.T. ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR