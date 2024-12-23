Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Bir Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Bir Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: Bir Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı, kazanın nedeni araştırılıyor.

23.12.2024 11:14
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında sürücülerden biri yaralanırken, araçlardan biri ise çarpışmanın etkisi ile orta refüje çıkarak durabildi.

Kaza, Şuhut ilçesi Ağzıkara Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A idaresindeki 35 KA 4754 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü V.D.'nin kullandığı 03 SK 443 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri yol ortasındaki refüje çıkarak dururken, olayda V.D., isimli sürücü ise yaralandı. Yaralanan sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Şuhut, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Bir Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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