Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı. Operasyon sonucunda 5 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

03.06.2024 11:15
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Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 8 kişi yanlarında değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanırken, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika

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