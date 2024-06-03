Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 8 kişi yanlarında değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanırken, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - AFYONKARAHİSAR