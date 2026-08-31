Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı, biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 2 şüpheliyi durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ş. isimli şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, Ç.K. isimli şüpheli ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Ç.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Afyon, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika

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