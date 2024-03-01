Afyonkarahisar'da uyuşturucu satışı iddiasıyla yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu satışı iddiasıyla yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar\'da uyuşturucu satışı iddiasıyla yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapılan baskında uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şahısların evlerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ve 313 adet tarihi eser ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu şahısların kenevir bitkisi yetiştirdiği ve uyuşturucu madde ile tarihi eser sattığı bilgisi alındı. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

01.03.2024 10:48  Güncelleme: 11:12
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şahısların evlerine yapılan baskında değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile 313 adet tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu E.T., M.A.O. ve N.T., isimli şahısların Şuhut ilçesinde bulunan ikamet adreslerinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri, uyuşturucu madde ve tarihi eser bulundurarak satışını yaptıkları yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahısların adreslerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 2 kök kenevir bitkisi, 13 adet sentetik ecza, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 141 adet sikke, 172 adet tarihi obje, 2 adet metal arama dedektörü, 1 adet ses ve gaz fişeği atabilen tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Şuhut, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da uyuşturucu satışı iddiasıyla yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu satışı iddiasıyla yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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