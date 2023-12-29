Afyonkarahisar\'da Yakalanan 12 Yabancı Uyruklu Şahıs İzmir Geri Gönderme Merkezine Teslim Edildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yakalanan 12 yabancı uyruklu şahıs İzmir Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 4 Suriye uyruklu, 7 Irak uyruklu ve biri Afganistan uyruklu olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar ülkelerine geri gönderilmek üzere İzmir Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR