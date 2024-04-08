Yolcu otobüsü ile Muğla'dan, Ankara'ya giden ve iş yeri soymaktan 3 yıl 10 ay 3 gün hapis cezası ile aranan şahıs Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan denetimde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri bayram dolayısı ile yaptıkları denetimde Muğla'dan, Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta bulunan yolcuların kimlik sorgulamalarını yapan ekipler M.İ.'nin 'işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve mala zarar verme' suçundan 3 yıl 10 ay 3 gün hapis cezası ile arandığını tespit etti. Şahıs ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ., sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Yakalanan Şahıs 3 Yıl 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada 27 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda 240 adet kol saati, 18 adet güneş gözlüğü ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Yakalanan kişilere gerekli yasal işlemler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.
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