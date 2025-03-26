Afyonkarahisar'da Yaya Çocuklar Kazada Yaralandı

Afyonkarahisar'da yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay, kent merkezi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya yolundan geçmeye çalışan İ.M.Ş. (17), M.M.K. (16) ve M.A.B. (16)'ya o sırada yoldan geçen H.A., idaresindeki 03 AH 918 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan çocuklar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, çocukların durumlarının iyi olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR