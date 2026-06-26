Afyonkarahisar'da Yıkımda Korkutan Çökmeler

Afyonkarahisar'da eski bir otelin yıkımı esnasında hemen yanı başındaki iş hanındaki bazı dükkanların duvarlarının çöktüğü anlar korku filmlerini aratmadı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde eski Çakmak Otel binalarının kontrollü yıkım çalışmaları esnasında beklenmedik bir kaza meydana geldi. İş makinelerinin müdahalesi sırasında, otelin hemen bitişiğinde bulunan iş hanının duvarları baskıya dayanamadı.

Büyük bir gürültüyle çöken duvarlarla birlikte tonlarca ağırlıktaki beton ve tuğla yığınları, iş hanındaki bazı dükkanların içine doldu. Olay esnasında çevredeki bir vatandaş tarafından tesadüfen çekilen görüntüler ise görenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde molozların büyük bir gürültü ile aniden çökmezse ve ortalığın toz duman olması korku filmlerinden sahneleri akıllara getirdi.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. - AFYONKARAHİSAR