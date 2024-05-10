Afyonkarahisar'da Zehir Tacirleri Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da Zehir Tacirleri Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Zehir Tacirleri Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma ve polis tarafından yapılan ortak operasyonda, şehir dışından getirilen 8 bin 143 adet uyuşturucu hapı satamadan yakalanan zehir tacirleri, eğitimli narkotik köpekleri sayesinde araçta zulalanan haplar bulundu.

10.05.2024 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma ve polis tarafından yapılan ortak operasyonda zehir tacirleri şehir dışından getirdikleri 8 bin 143 adet uyuşturucu hapı satamadan yakalanırken, operasyonda araçta zulalanan uyuşturucu hapları ise eğitimli narkotik köpekleri buldu.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.A. isimli şahsın İzmir'den kente uyuşturucu getireceği yönünde istihbarat aldı. Ardından harekete geçen ekipler İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinde desteği ile İ.A.'nın evine baskın düzenledi. Şahsın evi ile birlikte kullandığı araçta eğitimli narkotik köpekleri ile aramam yapan ekipler 8 bin 143 uyuşturucu hapı zulalandığı aracın arka koltuğunun altında buldu.

Şahsın ifadesini alan ekipler şüphelinin uyuşturucu hapları İzmir'den M.T. ve C.İ., isimli şahısların getirdiğini ve onlardan aldığını söylemesi üzerine bu defa ekipler bu 2 şahsın peşine düştü. Yapılan incelemelerde şahısların kullandığı iki otomobilin şehirlerarası otogarın otoparkında olduğu tespit edildi. Ekipler ardından M.T. ve C.İ.'yi araçların içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Zehir Tacirleri Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
10:55 Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
10:47 Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil Mehmet Şimşek: Altına ithalatına kota getirdik, çıkar çevreleri memnun değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 13:04:01. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Zehir Tacirleri Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement