Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 18 Yaralı

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10 aracın karıştığı zincirleme kazada 18 kişi yaralandı

ortalığın Savaş alanına döndüğü kazada yetkililer yaralı sayısının artmasından endişe ediyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken olayda ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Kaza, Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tünel çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü iki tır, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis itfaiye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler adeta zamana karşı yarış verip bazılarının araç içerisinde sıkıştığı yaralılara ambulanslarla hastanelere taşıdı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.