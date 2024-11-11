Afyonkarahisar'daki Kur'an Kursu Yangını: İtfaiye Aracı Sigorta Yüzünden Trafikten Men Edilmiş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'daki Kur'an Kursu Yangını: İtfaiye Aracı Sigorta Yüzünden Trafikten Men Edilmiş

Afyonkarahisar\'daki Kur\'an Kursu Yangını: İtfaiye Aracı Sigorta Yüzünden Trafikten Men Edilmiş

Afyonkarahisar'da bir Kur'an Kursu'nda çıkan yangına itfaiyenin geç müdahale etmesi, belediye itfaiye aracının sigorta ve muayene eksikliği nedeniyle trafikten men edilmesinden kaynaklandı. Yangında 54 öğrenci dumandan etkilendi, iki öğrenci hastaneye kaldırıldı.

11.11.2024 14:31  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da dün gece saatlerinde 54 öğrencinin adeta ölümden döndüğü Kur'an Kursu yangınına geç müdahalenin korkunç detayı ortaya çıktı. Kursun bulunduğu beldedeki belediyeye ait itfaiye aracının, sigorta ve muayenesi olmadığı için güvenlik güçleri tarafından yaklaşık 10 gün önce trafikten men edildiği öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Salar beldesindeki Fatih Kur'an Kursu'nda meydana geldi. Kursun ikinci katındaki yatakhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Dumandan etkilenen 2 öğrenci, tedbir amacıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Olayın ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yangının ardından korkunç bir gerçek ortaya çıktı.

Yangına ilk müdahale kilometrelerce uzaktaki başka yerlerden gelen itfaiyelerle yapıldı

Yeniden Refah Partisi'nin yönetimde olduğu Salar Belediyesi'nde itfaiye aracının yaklaşık 10 gün önce bir trafik kazasına karıştığı ve sonrasında olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından aracın sigortası ile muayenesi olmadığı için trafikten men edildiği ortaya çıktı. Belediyenin itfaiye aracı olmadığı içinde yangına Sülün başta olmak üzere çevredeki diğer beldeler ile Afyonkarahisar merkezden giden itfaiye araçlarının müdahale ettiği belirtildi.

"İtfaiye aracının 15 yıldır muayene ve sigortası yokmuş"

Olayı doğrulayan Yeni Refah Partisi İl Başkanı Fehmi Güray Çakır, bu durumun kabullenilemez olduğunu ifade etti. İtfaiye aracının yaklaşık 15 yıldan bu yana muayene ve sigortasının olmadığını dile getiren Başkan Çakır, "Sonuçta halkın seçtiği bir belediye başkanı var. Hükümet seçilmeyen belediye başkanını cezalandırmak yerine bu tür yöntemlerle adeta halkı cezalandırıyor. Bu tür yaptırımların geri dönüşü acı olacak. Vatandaş da her şeyin farkında" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Sigorta, İtfaiye, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'daki Kur'an Kursu Yangını: İtfaiye Aracı Sigorta Yüzünden Trafikten Men Edilmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 15:34:53. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'daki Kur'an Kursu Yangını: İtfaiye Aracı Sigorta Yüzünden Trafikten Men Edilmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.