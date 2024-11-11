Afyonkarahisar\'daki Kur\'an Kursu Yangını: İtfaiye Aracı Sigorta Yüzünden Trafikten Men Edilmiş

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Afyonkarahisar'da dün gece saatlerinde 54 öğrencinin adeta ölümden döndüğü Kur'an Kursu yangınına geç müdahalenin korkunç detayı ortaya çıktı. Kursun bulunduğu beldedeki belediyeye ait itfaiye aracının, sigorta ve muayenesi olmadığı için güvenlik güçleri tarafından yaklaşık 10 gün önce trafikten men edildiği öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Salar beldesindeki Fatih Kur'an Kursu'nda meydana geldi. Kursun ikinci katındaki yatakhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Dumandan etkilenen 2 öğrenci, tedbir amacıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Olayın ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yangının ardından korkunç bir gerçek ortaya çıktı.

Yangına ilk müdahale kilometrelerce uzaktaki başka yerlerden gelen itfaiyelerle yapıldı

Yeniden Refah Partisi'nin yönetimde olduğu Salar Belediyesi'nde itfaiye aracının yaklaşık 10 gün önce bir trafik kazasına karıştığı ve sonrasında olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından aracın sigortası ile muayenesi olmadığı için trafikten men edildiği ortaya çıktı. Belediyenin itfaiye aracı olmadığı içinde yangına Sülün başta olmak üzere çevredeki diğer beldeler ile Afyonkarahisar merkezden giden itfaiye araçlarının müdahale ettiği belirtildi.

"İtfaiye aracının 15 yıldır muayene ve sigortası yokmuş"

Olayı doğrulayan Yeni Refah Partisi İl Başkanı Fehmi Güray Çakır, bu durumun kabullenilemez olduğunu ifade etti. İtfaiye aracının yaklaşık 15 yıldan bu yana muayene ve sigortasının olmadığını dile getiren Başkan Çakır, "Sonuçta halkın seçtiği bir belediye başkanı var. Hükümet seçilmeyen belediye başkanını cezalandırmak yerine bu tür yöntemlerle adeta halkı cezalandırıyor. Bu tür yaptırımların geri dönüşü acı olacak. Vatandaş da her şeyin farkında" dedi. - AFYONKARAHİSAR