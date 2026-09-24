Afyonkarahisar Dinar'da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Uluköy köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S., idaresindeki 03 BB 690 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.