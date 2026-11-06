Afyonkarahisar İhsaniye'de öldürülen 8 kişinin cenazesi otopsi sonrası ailelere verildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar İhsaniye'de öldürülen 8 kişinin cenazesi otopsi sonrası ailelere verildi

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Afyonkarahisar İhsaniye\'de öldürülen 8 kişinin cenazesi otopsi sonrası ailelere verildi
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Afyonkarahisar İhsaniye\'de öldürülen 8 kişinin cenazesi otopsi sonrası ailelere verildi
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde öldürülen 8 kişinin cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerden 6'sı gece, 2'si sabah morg önünde bekleyen ailelere verildi; cenazelerin memleketlerine götürüldüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde silahlı saldırgan Arif Sefa Ö. tarafından öldürülen 8 kişinin cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle art arda gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Adli Tıp Kurumu ve savcılık incelemelerinin tamamlanmasıyla birlikte cenazelerin teslim işlemleri gerçekleştirildi. Hayatını kaybedenlerden 6 kişinin cenazesi gece saatlerinde, 2 kişinin cenazesi ise sabah saatlerinde morg önünde bekleyen acılı ailelerine teslim edildi. Cenazelerin toprağa verilmek üzere memleketlerine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesiİhsaniye3. SayfaOtopsiGüncelAfyonSon Dakika

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