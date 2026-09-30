Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, lise öğrencilerine 112 ve güvenlik eğitimi verdi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri Emir Murat Özdilek Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik kapsamlı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin güvenliği ve bilinçlenmesi amacıyla yürüttüğü bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede emniyet görevlileri, il merkezinde bulunan Emir Murat Özdilek Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim programında görevli polis ekipleri tarafından öğrencilere; polislik mesleğinin tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezi hattının doğru ve etkin kullanımı ile günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken kişisel güvenlik ve trafik kuralları anlatıldı.