Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, lise öğrencilerine 112 ve güvenlik eğitimi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, lise öğrencilerine 112 ve güvenlik eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, lise öğrencilerine 112 ve güvenlik eğitimi verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Emir Murat Özdilek Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgilendirme çalışması yaptı. Eğitimde öğrencilere polislik mesleği, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı, kişisel güvenlik ve trafik kuralları anlatıldı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri Emir Murat Özdilek Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik kapsamlı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin güvenliği ve bilinçlenmesi amacıyla yürüttüğü bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede emniyet görevlileri, il merkezinde bulunan Emir Murat Özdilek Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim programında görevli polis ekipleri tarafından öğrencilere; polislik mesleğinin tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezi hattının doğru ve etkin kullanımı ile günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken kişisel güvenlik ve trafik kuralları anlatıldı.

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar İl Emniyet MüdürlüğüAnadolu Lisesi3. SayfaGüvenlikGüncelEğitimTrafikTurizmEmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi 180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
14:38
Süper Kupa tarihleri açıklandı Dev bir derbi oynanacak
Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak
14:28
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
14:12
Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı
Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 15:05:00. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, lise öğrencilerine 112 ve güvenlik eğitimi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei