Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs şarampole devrildi, 25 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs şarampole devrildi, 25 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen midibüsteki 25 kişi yaralandı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Isparta'nın Senirkent ilçesine yolcu taşımacılığı yapan 03 SK 073 plakalı midibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs şarampole devrildi, 25 kişi yaralandı

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken yetkililer yaralı sayısının artmasından endişe ediyor. Yaralılardan bazılarının durumunun ise ciddi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs şarampole devrildi, 25 kişi yaralandı
Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs şarampole devrildi, 25 kişi yaralandı
Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs şarampole devrildi, 25 kişi yaralandı
Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs şarampole devrildi, 25 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaGüncelAfyonŞuhutAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık 11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Tarlasını kazarken servet buldu Değeri tam 444 milyon TL Tarlasını kazarken servet buldu! Değeri tam 444 milyon TL
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce... Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması: Ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması: Ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki
17:44
Netanyahu’ya yayın kapattıran patlama Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:56
Bir bardak su başına iş açtı Tutuklanması isteniyor
Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 18:51:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs şarampole devrildi, 25 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei