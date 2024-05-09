Afyonkarahisar Valisi: Son bir ayda bin 556 asayiş olayının yüzde 87\'si aydınlatıldı

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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, son bir ayda kentte meydana gelen bin 556 asayiş olayının yüzden 87'sinin aydınlatıldığını kaydederek, "Dönem içerisinde kasten öldürme suçundan aranan 321 şüpheli yakalanmış, 90'ı cezaevine teslim edilmiştir" dedi.

Vali Yiğitbaşı beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile birlikte asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Valilikte düzenlenen toplantıda, 14 Nisan-7 Mayıs arasında yaşanan asayiş olaylarına değinen Vali Yiğitbaşı bu dönemde bin 556 genel asayiş olayı meydana geldiğini ve bunların yüzde 87'sinin aydınlatıldığını geri kalan kısım ile ilgiliyse çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Vali Yiğitbaşı, "Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ve hırsızlık olaylarında yüzde 25'lik azalma var. Bu olayların aydınlatma oranı yüzde 94'e yükselmiştir. Bu dönem içerisinde 3 kasten adam öldürme olayı meydana gelmiştir. Yakalanan 8 şüpheli adli birimlere teslim edildi. Bunların 5'i tutuklanmıştır. Araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Dönem içerisinde kasten öldürme suçundan aranan 321 şüpheli yakalanmış, 90'ı cezaevine teslim edilmiştir.

Terörle mücadele alanında 7 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca, 7 yabancı uyruklu kişi de sınır dışı edildi. Uyuşturucuyla mücadelede ise 76 olaya müdahale edildi. Adli işlem yapılan 67 şüphelinin 17'si tutuklandı. Kaçakçılık suçlarıyla ilgili 28 olayda ise 32 şüpheli yakalandı. Bunların 2'si tutuklandı. Trafik denetimlerinde 54 bin 991 araç kontrol edildi, 291 yaralanmalı ve 2 ölümlü kaza meydana geldi" dedi.

Konuşmaların ardından Trafik Haftası kapsamında Afyonkarahisar'da 40 yılın üzerinde kazaya karışmayan şoförler Sargül Güngör ve İsmail Hakkı Bursalıoğlu ile başarılı trafik personellerine sertifika takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR