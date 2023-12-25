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Afyonkarahisarlı şehit yarın toprağa verilecek - Son Dakika
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Afyonkarahisarlı şehit yarın toprağa verilecek

Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın yarın memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanapaşa ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

Afyonkarahisarlı şehit yarın toprağa verilecek
25.12.2023 - 14:33,
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Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın yarın memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanapaşa ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın naşı saat 17.10'da Şırnak'tan hava yoluyla Afyonkarahisar'a getirilecek, saat 18.30'da Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında karşılanacaktır. Şehidimiz 26 Aralık Salı günü (yarın) öğle namazına müteakip Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır.

Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Teğmen, Piyade, Irak, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

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