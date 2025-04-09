31 yaşındaki genç, öğretmen ağabeyini öldürdü! İşte ilk sözleri - Son Dakika
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31 yaşındaki genç, öğretmen ağabeyini öldürdü! İşte ilk sözleri

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Adana'da öğretmen ağabeyi ile ortak iş yapmak için bir araya gelen Ahmet Akgün, diğer kardeşinin işe ortak olmasını istemeyen ağabeyini, çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Genç öğretmen emniyetteki sorgusunda ''Hiçbir şey hatırlamıyorum'' dedi.

09.04.2025 10:02
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Adana'da Ahmet Akgün (31), birlikte naylon torba fabrikası kurmayı düşündükleri ağabeyi Murat Akgün'ü (35), küs olduğu kardeşi D.C.A.'yı (29) ortak olarak kabul etmeyince çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay, 2 Nisan'da saat 06.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre Ahmet Akgün, biyoloji öğretmeni olan ağabeyi Murat Akgün'ün evine gitti. Naylon torba fabrikası kurmayı düşünen kardeşler, içki içtikleri sırada detayları konuştu. Bu sırada Ahmet Akgün, diğer kardeşleri D.C.A.'nın da fabrikaya ortak olmasını istediğini söyleyip çağırmak istedi. Murat Akgün, bir süredir küs olduğu D.C.A.'yı ortaklığa kabul etmeyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAĞI ALIP GÖĞSÜNE SAPLADI

Ahmet Akgün, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Murat Akgün'ü göğsünden yaraladı. Sesi duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Murat Akgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kavga sırasında yaralanan Ahmet Akgün ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre; tedavisinin ardından gözaltına alınan Ahmet Akgün, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorguya alınan Akgün, "Tartışma sırasında ağabeyim başıma cam şişeyle vurdu. Bir süre baygınlık geçirdim. Kavga sırasında kendimde değildim. Hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Akgün, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BIÇAK BAHÇEDE BULUNDU

Polis ekiplerinin olayın yaşandığı apartmanın bahçesinde yaptığı aramada, Ahmet Akgün'ün olay sırasında kullanıldığı belirlenen bıçak bulundu.

31 yaşındaki genç, öğretmen ağabeyini öldürdü! İşte ilk sözleri

Ahmet Akgün, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 31 yaşındaki genç, öğretmen ağabeyini öldürdü! İşte ilk sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Szka788304:
    murat Akgün öğretmen diye yazılmış ahmet Akgün öldürmüş ahmette mi öğretmen haber genç öğretmen katil yazıyor beynim yandı kaç defa okudum öğretmen kim öldüren kim 15 1 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    şimdi kurdun mu naylon fabrikasini bu ne ya 12 0 Yanıtla
  • Ahmet Gök:
    halbuki hakim olması gerekir idi değil mi? 4 1 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    adanas 0 0 Yanıtla
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