Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bahadırlar Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında Sarıgöl'ün Bahadırlar Mahallesinde meydana geldi. Kendisine ait tarladaki ağacı kesen 62 yaşındaki Yusuf Tanrıöver, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Tanrıöver yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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