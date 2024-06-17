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Ağacın kırılan dalı yola devrildi, faciadan dönüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da kırılan ağacın dalı caddenin üzerine düştü. Caddede herhangi bir aracın geçmemesi faciayı önledi.

Olay, merkez Vali Fahri Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda bulunan ağacın dalı kırılarak yola düştü. Bu sırada cadde üzerinde herhangi bir aracın geçmemesi, olası bir kazayı önledi. Yola devrilen ağaç dalları vatandaşlar tarağından yol kenarına çekilirken, ekipler ağaç dallarını cadde üzerinde kaldırıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.